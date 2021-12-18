رئيس مدينة دسوق يشارك في رفع الأمطار ويتابع جاهزية محطات الصرف الصحي

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، سير العمل بمحطات الصرف الصحي، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار التي من المتوقع أن تهطل خلال الساعات المقبلة، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب لتعرض مركز ومدينة دسوق لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة.

رفع تراكمات المياه من الشوارع

ووجه رئيس المدينة برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخ والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء أولا بأول، وعلى مدار الساعة، ورفع التراكمات فور تجمعها.

وشارك «عبدالستار» في رفع المياه من الشوارع بعدما تعرضت دسوق في وقت متأخر من الليل إلى هطول أمطار متوسطة على المدينة وبعض القرى، إذ وجه بسرعة رفع المياه من الشوارع، خاصة أمام المدارس والمجمعات الخدمية لتسهيل حركة الطلاب والمواطنين.

كما أشرف ياسر خداش، لرئيس مركز ومدينة مطوبس، على رفع مياه الأمطار التي سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم على بعض قرى المركز، بينما شارك شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع المياه من الشوارع بعدما تعرضت المدينة لهطول أمطار متوسطة على بعض المناطق.

إنشاء مبنى لقسطرة القلب بمستشفى دسوق العام

وفي سياق مختلف، أكد الدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، أنه اجتمع اليوم بعض الشخصيات العامة من مدينة دسوق، وذلك لبحث البدء في مشروع «الحلم والأمل»، وهو إنشاء مبنى لقسطرة القلب بمستشفى دسوق العام، والعناية المركزة بسعة 60 سريرا، مؤكدا على أن ابناء المدينة أوضحوا انه سيجرى المساهمة في إنشاء المبنى بالجهود الذاتية.