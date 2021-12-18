تعرف على أسعار ومواصفات هافال جولايون 2022

شهد سوق السيارات طرح نوع جديد من السيارات الـ suv عن طريق مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في سوق السيارات بمصر.

أسعار هافال جولايون 2022

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار سيارات هافال جولايون موديل 2022 الفئة الأولى تم طرحها بقيمة بلغت 319.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية 344.9 ألفًا، والفئة الثالثة بـ369.9 ألفًا، والفئة الرابعة بـ389.9 ألف جنيه داخل سوق السيارات بالمحافظات وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن الموزع المعتمد.

وأكد عبدالعاطي، على أن السيارة هافال جولايون تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

مواصفات هافال جولايون 2022

الأبعاد الخارجية

الطول

4472 مم

العرض

1841 مم

الارتفاع

1619 مم

سعة الشنطة الخلفية

337 لتر

هافال جوليون 2022

ومن ضمن الكماليات والتصميمات التي زودت سيارات هافال جولايون موديل 2022 – الفئة الأولى – في سوق السيارات ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومنها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات».

الفئة الثانية

ودعمت طرازات هافال جولايون الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، وشاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية.

كما دعمت طرازات جولايون 2022 بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى ومنها مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية، كشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئة، ومرايات ذاتية التعتيم، وخاصية التحكم في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح.