«تموين الجيزة» تضبط 258 أنبوبة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات، في تكثيف حملاتها الرقابية على بيع أسطوانات البوتاجاز وضبط الأسطوانات التي يتم تداولها في السوق السوداء، وذلك تزامنا مع موسم الشتاء، والذي تزداد فيه عمليات بيع أنبوبة البوتاجاز في السوق السوداء.

ضبط 175 أسطوانة بوتاجاز منزلي

وفي السياق، تمكنت مديرية التموين بالجيزة، في حملة تفتيشية من إدارة تموين إمبابة، من ضبط عدد من اسطوانات البوتاجاز بلغت 258 أسطوانة ما بين 83 أسطوانة بوتاجاز تجاري، وزن الأسطوانة الواحدة لها 25 كيلو جرام، و175 أسطوانة بوتاجاز منزلي وزن الأسطوانة الواحدة لها 12.5 كيلو جرام، وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء.

حملات يومية لضبط الأسواق

من جانبه، أكد طلعت حسن مدير مديرية التموين في الجيزة، على أن المديرية تشن حملات رقابية اليومية من أجل ضبط الأسواق ومنع تلاعب التجار ووقف بيع السلع المدعمة في السواق السوداء، وذلك بناء على تعليمات صادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونوه حسن إلى أن الحملة التفتيشية التي ضبطت أسطوانات الغاز قل تداولها في الأسواق تمت برئاسة «هالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة وعضوية كل من رمضان فتحي، وسيد باسل ونهلة محمد المفتشون بإدارة الرقابة المركزية، وبالاشتراك مع إدارة تموين إمبابة برئاسة صبحي شحاتة مدير الإدارة وأحمد أبو زيد».

فيما شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالجيزة، حملة تفتيشية أخرى، أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر جنح وهم كالتالي:

1- محضر عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط وعدم وجود سجل 21 بترول لمحطة بنزين، مع تصرف في كمية 922 ألف لتر سولار.

2- محضر عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط لطلمبة سولار.

3- محضر عدم إعلان عن أسعار أسطوانات الغاز لمستودع بوتاجاز.

وتمت الحملة التفتيشية بدائرة مركز منشأة القناطر برئاسة سلمي محمد وعضوية ياسر حنفي رئيس الرقابة ونفيسة محمد المفتشة بالإدارة.