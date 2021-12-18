خريطة سقوط الأمطار على البلاد حتى الثلاثاء.. تصل لرعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني عن حالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار على كل الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل، إذ يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلا بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار السبت

أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد

ونوهت الهيئة إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا«السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط»، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، على فترات متقطعة، كما تشير توقعات الهيئة إلى وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 70كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، خلال الأحد.

خريطة سقوط الأمطار الإثنين

كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد»، على فترات متقطعة، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا «الغربية، الشرقية، والمنوفية»، على فترات متقطعة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل سرعة الرياح لـ75 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، خلال الإثنين.

فضلا عن نشاط حركة الرياح، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على كل الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، وقد تصل الرياح إلى حد العواصف.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.