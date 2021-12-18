مصر تشارك في مؤتمر وزراء الثقافة العرب بإكسبو 2020 غدا

تشارك الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في فعاليات الدورة الـ22 من مؤتمر وزراء الثقافة العرب في الإمارات، والذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب الإماراتية بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية، ويعقد المؤتمر ليومين متتالين 19 و20 ديسمبر الجاري، وذلك في إكسبو 2020 دبي.

تفاصيل مؤتمر وزراء الثقافة العرب

ويشهد المؤتمر في الدورة الحالية حضور 21 وزيرًا مسؤولاً عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وعدد من المديرين العامين للمنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات المهمة.

وتناقش الدورة الحالية الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها، بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني، ومع ثقافات شعوب العالم إلى جانب توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة بما في ذلك التعاون في تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، كما يناقش المؤتمر برنامج «سفير فوق العادة» للثقافة العربية، وكذلك حالة اللغة العربية ومستقبلها.

تمديد ولاية الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيسة للمجمع العربي للموسيقى

في سياق آخر قرر أعضاء المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية بالإجماع تمديد ولاية رئيسة المجمع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة ثقافة مصر؛ لمدة أربعة سنوات مقبلة حتى 2025.

وفي سياق آخر أعلنت منظمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو مؤخرا اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022 وبهذه المناسبة تنظم وزارة الثقافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنطلق في العام المقبل.

وقالت «أيسيسكو» إن القاهرة زاخرة بآثار مادية وفكرية تستحق التعريف بها وتثمينها، كما توجد فيها العديد من المعالم القديمة والحديثة، فأصبحت متحفا مفتوحا يضم آثارا فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، ويعود تاريخ المدينة إلى نشأة مدينة أون الفرعونية أو هليوبوليس، التي تعد واحدة من أقدم مدن العالم القديم.