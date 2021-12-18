«الصحة» توضح طرق الوقاية من أوميكرون: الجرعة التنشيطية مهمة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ جائحة كورونا تظل جائحة لغير المطعمين، مبينًا أنَّ جميع اللقاحات فعّالة وتقي من مضاعفات كورونا وتقلل من مضاعفات المتحورات مثل أوميكرون ودلتا، ولكن تبقى اللقاحات السلاح الفعّال وخير وسيلة لتقليل المضاعفات الناتجة من العدوى.

جائحة كورونا تظل جائحة لغير المطعمين

كانت وزارة الصحة، قد رصدت أمس أول 3 حالات مصابة بمتحوّر «أوميكرون» وذلك من خلال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحوّر أوميكرون في جنوب أفريقيا منذ عدة أسابيع، وترصد مصر القادمين من الدول التي ظهر بها المتحوّر من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

طرق الوقاية من متحور أوميكرون

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات له على موقع وزارة الصحة على «فيس بوك»، أنَّه لابد من اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقائية من فيروس كورونا ومتحوّراتها الحالية التي طرأت على الفيروس، وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في:

- الحصول على اللقاح أصبح ضرورة حتمية.

- لابد من الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح لأنها مهمة لتنشيط جهاز المناعة.

- لابد بالالتزام بارتداء الكمامة.

- المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون.

- تجنب الأماكن المزدحمة.

وتابع أنَّ مصر تكثف عمليات الترصد في نقاط الحجر الصحي بجميع نقاط الدخول بالجمهورية، فضلاً عن تكثيف جهودها خلال الأشهر الماضية في أثناء اجتياح المتحوّر دلتا لدول العالم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تأخير ظهور المتحور دلتا في مصر بالمقارنة بدول عديدة.

وأكّد عبدالغفار، أنَّ الوزارة رفعت من استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد» واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.