الصحة توضح نوع الجرعة الثالثة التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا

تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، في توجيه رسائل إلى المواطنين للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، سيتم إرسال الرسائل إلى المواطنين ممن حصلوا على الجرعة الأولى والثانية، ومضى على الجرعة الثانية 6 أشهر، مؤكدة أن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد، فعالة وتعد حائط الأمان في ظل المتحورات الجديدة.

الصحة: الجرعة الثالثة ليست إجبارية

قالت وزارة الصحة والسكان، في بيان، إنه ليس من الضرورة حصول المواطن على الجرعة الثالثة وهي اختيارية ولكنها مهمة لتنشيط جهاز المناعة، مشيرة إلى أنه ليس شرطا أن يحصل المواطن على جرعة الثالثة من نفس الجرعتين الأولى والثانية وهناك جدول يوضح الجرعة بناء على نوع الجرعتين الأولى والثانية.

توجيه الرسائل للمراكز أقل كثافة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إرسال الرسائل إلى مراكز التطعيم بالمحافظات ذات الكثافة القليلة لمنع ازدحام المواطنين أثناء الحصول على الجرعة الثالثة، وضمان إنهاء حصولهم على الجرعة الثالثة بشكل سلسل.

جدول حصول على الجرعة الثالثة

- المواطنين الذين على الجرعة الأولى والثانية من لقاح سينوفارم يحصل علي الجرعة الثالثة من أحد اللقاحات التالية«فايزر أو موديرنا أو استرازينيكا أو سينوفاك».

- المواطنين الذين على الجرعة الأولى والثانية من لقاح سينوفاك يحصل علي الجرعة الثالثة المعززة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو موديرنا أو استرازينيكا أو سينوفارم»

- المواطنين الذين على الجرعة الأولى والثانية من لقاح استرازينيكا، يحصل على الجرعة الثالثة المعززة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو موديرنا»

- المواطنين الذين على الجرعة الأولى والثانية من لقاح جونسون، يحصل على الجرعة الثالثة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو موديرنا أو استرازينيكا».

- المواطنين الذين على الجرعة الأولى والثانية من لقاح فايزر، يحصل علي الجرعة المعززة الثالثة من أحد اللقاحات التالية موديرنا أو استرازينيكا».

- المواطنين الذين على الجرعة الأولى والثانية من لقاح موديرنا، يحصل علي الجرعة المعززة الثالثة من أحد اللقاحات التالية «فايزر أو استرازينيكا».