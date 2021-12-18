«المعمل المركزي للمناخ»: رياح مثيرة للأتربة وأمطار غزيزة بداية من الغد

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن السواحل الشمالية تشهد اليوم السبت انخفاضاً ملحوظا في درجات الحرارة مع تساقط للأمطار، بينما تشهد القاهرة الكبرى جوا معتدلا ويكون مائلا للدفء على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار «أبوالمعاطي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سوف يكون هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال الليل يصل لحد الصقيع على مناطق وسط شبه جزيرة سيناء.

رياح تصل سرعتها لـ60 كيلو متر

وأوضح أبو «المعاطي» أنه الإحساس بالبرودة سوف يزيد بداية من الغد وذلك نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها من 40 إلى 60 كليو متر في الساعة، والتي تكون أيضاً مثيرة للرمال والأتربة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، كما أن فرصة سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ستكون من خفيفة إلى متوسطة.

ذروة التقلبات الأحد والاثنين

وتابع «المعاطي» أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار تستمر لمدة 4 أيام، ويُعد الأحد والاثنين ذروة موجة عدم الاستقرار وتخف حدتها يوم الثلاثاء، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة مع تساقط للأمطار خلال الذروة، منوها إلى أن فصل الشتاء سوف يبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 ديسمبر وذلك وفقا إلى الحسابات الفلكية، والذي يتسم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مدار أيام الشتاء، وذلك في جميع أوقات اليوم سواء صباحًا أو مساء.

نصائح للمزارعين خلال موجات الطقس السيىء

وأكد «أبو المعاطي»، أنه يجب على المزارعين التوقف عن العمليات الزراعية كافة من ري وتسميد أو رش حتي يتحسن الجو، كما يجب تأجيل تركيب بلاستيك للصوب أو للبساتين حتى انتهاء موجة عدم الاستقرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة، تجنبا لحدوث إصابة بالفطر، بالإضافة إلى إجراء رشة للمحاصيل الزراعية بالمغذيات.