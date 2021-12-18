مصادر: استقرار حالة 4 مصابين في تصادم سيارة بـ«تروسيكل» بالإسماعيلية

قالت مصادر طبية مسؤولة في مستشفى أبو خليفة للطوارئ، إن حالة 3 مصابين وصلوا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل مستقرة.

وأضافت المصادر أنه تم إجراء كل الطوارئ اللازمة لهم والأشعات للتعرف على الإصابات وحجزهم داخل المستشفي تحت الملاحظة، إلا أن هناك تحسن تدريجي.

وفاة شخص في الحادث

وشهد حادث تصادم السيارة مع التروسيكل على طريق القنطرة الصالحية وفاة شخص فور وصوله إلى المستشفى بسبب قوة إصابته، وتوقف عضلة القلب.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم عمل إنعاش للشخص طوال فترة وجود في سيارة الإسعاف وفور دخوله المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تم التحفظ على الجثمان، وأُخطرت الشركة النيابة لتولي التحقيقات.

وأضافت المصادر، أن المتوفى يدعى السيد محمد صبري، 45 عاما، مصاب بكسور وجروح مختلفة، وتوفى بسبب توقف عضلة القلب.

أسماء المصابين

وأصيب في الحادث كل من خالد السيد محمد، 12 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكسر مضاعف بالساقين، واعتماد محمد أبو زيد، 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد سلمى محمد قاسم، 48 سنة، مقيم بمدينة القنطرة غرب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وأشرف محمد محمد مقيم بمدينة القنطرة غرب، 51 سنة، بجرح 2 سم بالأنف وجرح بالرأس.

وأكدت المصادر الطبية، أن جميع حالات المصابين مستقرة ولبس بينهم أي حالات خطيرة تستلزم دخولها العناية المركزة، فيما يجرى عمل فحوصات طبية لهم كل 3 ساعات للتأكد من استقرار حالتهم.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح خروج المصابين خلال 24 ساعة، ما لم تحدث أي أعراض جديد على اي منهم طوال وجودهم في غرف الملاحظة.