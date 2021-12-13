حادث بنها الحر.. مصرع وإصابة 11 بينهم طفلة في انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر في اتجاه شبرا وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتحرر محضر بواقعة حادث بنها الحر وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث والاستعلام عن شخصية جثة ضحية الحادث حيث تبين أنها جثة مجهولة والاستعلام عن حالة باقي المصابين.

بلاغ بانقلاب سيارة على الطريق الحر

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا من مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم على طريق بنها الحر بعد البنزينة اتجاه البوابات أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

وانتقل رجال المرور لرفع السيارة المتسببة في الحادث وآثار الحادث وجرى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

أسماء المصابين بالحادث

وتبين أن جثة ضحية حادث بنها الحر لشخص مجهول جار الكشف عن هويتها وأن المصابين هم :سعاد محمد محمود وسامية حنفي السيد وهدي عادل شلبي ومريم السيد الشامي ومنة إبراهيم صقر وسامي محمد حنفي وسعدية صقر وهدي عبد الفتاح مروة وجيه حلمي وضياء محمد صقر وجميعهم من شبين الكوم بمحافظة المنوفية وتم نقل المصابين والجثة إلى بنها التعليمي وقليوب التخصصي لتلقي العلاج من الإصابات التي تراوحت ما بين كسور وكدمات وسحجات كما تبين أن أحد مصابي الحادث طفلة 7 سنوات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والكشف الفني علي السيارة حيث دلت المعاينة الأولية أن الحادث سببه السرعة الجنونية مما تسبب في انقلاب السيارة في منطقة البنزينة في اتجاه البوابات.