ضمن مبادرة «رواد النيل».. المصرف المتحد يفتتح برنامج تنمية سلاسل القيمة لتوطين صناعة الأثاث

افتتح المصرف المتحد برنامج تنمية سلاسل القيمة لصناعة الأثاث ضمن مبادرة رواد النيل وبالتعاون مع المجلس التصديرى للأثاث وجامعة النيل، بمشاركة ممثلى 30 شركة صغيرة ومتوسطة مصرية متخصصة فى صناعة الأثاث بعدد من محافظات الجمهورية.

وقال المصرف، فى بيان، إن البرنامج يستهدف توطين صناعة الأثاث ورفع تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تطوير جودة المنتجات لتوافق المعايير الدولية، وتحسين نظم الإنتاج لمواكبة التطورات العالمية.

وقام مركز تنمية سلاسل القيمة لمبادرة رواد النيل بالمصرف المتحد بإجراء تقييم شامل ومفصَّل لكافة احتياجات الشركات المستهدفة من النواحى التسويقية والإدارية والتصديرية ونماذج الأعمال بعدد من محافظات مصر مثل «القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية»، حيث تم إجراء التقييم على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين وشمل كافة التحديات التى تواجه هذه الشركات من النواحى الفنية وطرق الإنتاج ومستويات الابتكار والتكنولوجيا المستخدمة.

ونتيجة للتقييم، قام مركز تنمية سلاسل القيمة بوضع خطة عمل تفصيلية لكل شركة على حدة تهدف إلى وضع حلول لجميع التحديات وتحفيز هذه الشركات للعمل وزيادة الإنتاج وفق مواصفات الجودة العالمية.

وأوضح البنك أن البرنامج مستمر لمدة 6 شهور متصلة، يبدأ من الأسبوع الثالث من الشهر الجارى، وفى نهاية مدة التدريب سيكون لدى الشركات المشاركة الفرصة للتعرف على حلول مبتكرة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، فضلاً عن التوافق مع معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التى تلائم متطلبات الأسواق الخارجية.

ويتبنى المصرف المتحد سياسة الاستثمار فى بناء الإنسان المصرى من خلال برامج مكثفة للتأهيل ورفع الكفاءة ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع خاصة الشباب، فضلاً عن تهيئة المناخ المواتى لتنفيذ المبادرات المطروحة، سواء من قبَل الدولة أو البنك المركزى المصرى لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتأتى على رأسها مبادرة «رواد النيل». الجدير بالذكر أن المصرف المتحد يمتلك ثلاثة مراكز «لرواد النيل» أحدها بمحافظة الدقهلية لخدمة قطاع الدلتا، والثانى بمحافظة المنيا لخدمة قطاع الصعيد، بالإضافة إلى مركز جامعة النيل.

وعن شروط التقدم للاستفادة من برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث فى مصر، أوضح البيان أنه يشترط أن يكون مجال عمل الشركة المتقدمة فى مجال صناعة الأثاث أو أحد قطاعاته الفرعية، وأن تكون الشركات مصنَّفة بشركات صغيرة أو متوسطة، وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجارى ومر على تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات.