«المالية والبنوك» تنهيان إجراءات صرف مرتبات ديسمبر 2021.. إليكم الموعد

أنهت وزارة المالية، استعدادات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لموظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف تقريباً، وتتلقى البنوك المرتبات تمهيداً لصرف حيث سيتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، وذلك وفقاً لبيان رسمي أعلنت فيه وزارة المالية صرف المرتبات.

وأعلنت وزارة المالية، فى بيانها، منذ عدة أسابيع مضت، جدول مواعيد عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك على مدار 7 أيام، بحسب الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

وأعلنت المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 حيث بكرت مواعيد الصرف لمدة 48 ساعة خلال شهر ديسمبر الجاري مقارنة بمواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الحالي على مدار يومين، على أن تنتهي من الصرف لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الخميس الموافق لـ 23 ديسمبر الحالي، وفقا لما قررته وزارة المالية بحسب كتاب دوري.

مرتبات شهر ديسمبر 2021

وسمحت وزارة المالية لجميع الوزارات والمصالح والإدارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات يومي 22 و23 ديسمبر بالصرف لمدة 3 أيام، تبدأ من الأحد الموافق 26 ديسمبر الحالي، ثم الاثنين الموافق 27 ديسمبر الحالي، وأخيرًا يوم الثلاثاء الموافق 28 من الشهر الجاري.

ويبدأ الموظفون والعاملون بوزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون العاملين بالخارج وقطاع الأعمال العام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر نفسه، هذا إلى جانب العاملين والموظفين، وشئون مجلس النواب والأزهر، ودار الإفتاء المصرية.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بالماكينات

ووجهت وزارة المالية رؤوساء الإدارات والقطاعات بدواوين الوزارات المصالح والجهات الحكومية بالتنبيه على جميع العاملين ونشر الكتاب الدوري في كافة المصالح لإرشاد العاملين، لديها بجداول صرف المرتبات منعا للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي، خصوصا أن الوزارة ستتيح صرف المرتبات عبر الماكينات لكل وزارة أو جهة أو إدارة أو مصلحة في اليوم المحدد للصرف حتى في أيام الإجازات الرسمية.