بريطانيا تضع خطة إغلاق شامل لمدة أسبوعين لمواجهة غزو متحور أوميكرون

ضجت وسائل الإعلام البريطانية اليوم بأنباء عن خطة بريطانية لإغلاق يبدو شاملا لمدة أسبوعين، في ظل انتشار فيروس كورونا خصوصا وسط المخاوف من متحور أوميكرون، أحدث سلالات الفيروس، والذي تسجل بريطانيا فيه إصابات بوتيرة متسارعة بحسب التصريحات الرسمية التي حذرت من خطورته.

ويعود ظهور متحور أوميكرون إلى الرابع والعشرين من نوفمبر، عندما أعلنت جنوب إفريقيا اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا وأبلغت منظمة الصحة العالمية به.

خطة إغلاق قاسية في بريطانيا لمدة أسبوعين

وأوضح تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية أن الخطة تتضمن إجراءات تشمل اقتصار عمل الحانات والمطاعم على المعاملات الخارجية فقط، كذلك سيمنع خلال هذه الفترة استقبال الآخرين في الداخل إلا لظروف العمل الطارئة.

وتشير الأرقام إلى أن 50 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة لندن مصابون بمتحور أوميكرون.

بريطانيا تسجل رقم قياسي لمصابي كورونا في آخر 24 ساعة

وسجلت بريطانيا خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 90 ألف حالة كأعلى حصيلة يومية منذ بداية جائحة كورونا في هذا البلد الأوروبي، الذي واجه نظامه الصحي إشكالات عدة أمام إصابات الوباء.

وتعد المملكة المتحدة من أكثر الدول تضررا بالوباء، حيث وصل مجموع الوفيات على أراضيها 147 ألفا و48 وفاة سجلت 111 منها أمس وفقما نقل موقع إذاعة مونت كارلو الفرنسية.

تحذيرات سابقة لرئيس الوزراء البريطاني من خطورة متحور أوميكرون

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر من خطورة متحور أوميكرون، أمس الأول، قائلا إن بلاده أمام تهديد شديد وأنها تواجه موجة خطيرة من السلالة الجديدة.

وتحدث جونسون عن ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات بشأن حضور حفلات أعياد الميلاد، داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر، كما دعاهم إلى تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.