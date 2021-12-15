بريطانيا: متحور أوميكرون تهديد جدي.. والبيانات المتوافرة عنه خطيرة

وصفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، بأنه تهديد جدي، مشيرة إلى أن البيانات المتوفرة عنه خطيرة، لافتة إلى أن أوميكرون مسؤول عن 60% من إصابات كورونا في لندن، حسبما ذكرت العربية في نبأ عاجل.

بريطانيا تسجل 78610 إصابات خلال 24 ساعة

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا، اليوم، تسجيل 78610 إصابات خلال 24 ساعة، وهي سابقة منذ انتشار الوباء عام 2020، وفقا للأرقام الرسمية.

ويعود العدد القياسي الذي تم تسجيله في السابق إلى 8 يناير 2021، في ذروة تفشي المتحور ألفا، وسجلت بريطانيا آنذاك 68053 إصابة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم أيضا، أن 77 دولة أعلنت عن تسجيل إصابات بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مشيرة إلى احتمالية انتشار المتحور الجديد في أغلب دول العالم رغم عدم التحقق من ذلك.

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع إصابات أوميكرون

وكشفت المنظمة عن أن متحور كورونا الجديد، ينتشر بصورة أسرع من أي متحور سابق، وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من ارتفاع الإصابات بأوميكرون وتأثيرها السلبي على الأنظمة الصحية غير الجاهزة حتى لو لم يتسبب المتحور الجديد بمرض أكثر خطورة من كورونا.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 271 مليونا و462 ألفا و242 حالة وفقا لأحدث إحصائيات بجامعة جونز هوبكنز، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و320 ألفا و575 وفاة.