أنغام تعود لموسم الرياض 2021 بحفل الجديد.. والتذكرة تصل لـ40 ألف جنيه

تقدم الفنانة أنغام، في حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ويشاركها الحفل الفنان السعودي أصيل أبو بكر، على مسرح «أوايسس»، في تمام الساعة الـ10 مساءً، ويعتبر الحفل هو الثاني بالنسبة لها خلال موسم الرياض وذلك بعد مشاركتها الأولى في حفل 25 نوفمبر الماضي.

أسعار حفل أنغام في موسم الرياض 2021

وتبدأ أسعار تذاكر حفل أنغام في موسم الرياض 2021، بـ500 ريال سعودي، وتتدرج الأسعار في 6 فئات تتراوح ما بين 750، 1000 و2000، إضافة إلى 2500 وهو ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري، بينما يصل سعر تذكرة الـ«BOX» لـ10 آلاف ريال سعودي وهو ما يوازي 42 ألف جنيه مصري، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للحجز.

هاني شاكر يقدم حفل «ليالي الفن الأصيل» في موسم الرياض

ويُقام في اليوم نفسه حفل الفنان هاني شاكر تحت عنوان «ليالي الفن الأصيل»، ويشاركه الحفل المقام على مسرح «محمد عبده أرينا»، مي فاروق ومحمد محسن، ويقود الموسيقار أمير عبد المجيد الفرقة الموسيقية خلال الحفل، حيث من المقرر أن يقدمون مجموعة من روائع الفن المصري الأصيل.

وتبدأ أسعار حفل الفنان هاني شاكر من 69 ريالًا سعوديًا، وتتدرج في 6 فئات ما بين 81، 92، 115، و173 ريال سعودي، بينما يصل سعر التذكرة «الملكية» لـ230 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 1000 جنيه مصري.

بينما يقدم تامر عاشور ورامي صبري حفلا غنائيا، يوم الخميس 9 ديسمبر، على مسرح «أبو بكر سالم»، في العاصمة السعودية الرياض، وتبدأ أسعار الحفل من 200 ريال سعودي وتصل إلى 1,725 ريال سعودي لتذكرة الـ«VIP»، وهو ما يوازي 8 آلاف جنيه مصري.