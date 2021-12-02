منى الشاذلي تحيي أبطال حفل طريق الكباش على أنغام «أقصر بلدنا» (فيديو)

قدم برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، التحية لأبطال حفل طريق الكباش بمدينة الأقصر، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، على أنغام أغنية «أقصر بلدنا بلد سواح».

منى الشاذلي عن أبطال طريق الكباش: لفوا بينا أجمل مدينة

وأشادت الإعلامية منى الشاذلي بأبطال حفل طريق الكباش، قائلة: «الناس الأفاضل اللي معانا دول، ومعاهم ووراهم ناس تانية هما اللي عادوا وأكدوا إن الأقصر بلدنا على الخارطة يتحط من تحتها شرطة، ولفوا بينا أجمل مدينة أيوة والله».

وقال محمد عطية، مصمم ديكور أغنية الحفل: «كنا في مكان مش قادرين نقرب منه للحفاظ على الأثر الموجود ، موكب حفل طريق الكباش هو تمثيل للموكب الحقيقي للأوبت بوجهة نظر، وفي نفس الوقت بدون المساس بالحقائق التاريخية ومع المراجعة التاريخية مع وزارة السياحة والآثار».

حفل طريق الكباش

وانطلق حفل افتتاح طريق الكباش الأسطوري في محافظة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، في مراسم تحاكي احتفالات المصريين القدماء منذ أكثر من 5 آلاف سنة بأعياد «الأوبت»، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم، بهدف التروّيج للسياحة في مدينة الأقصر، وإظهار ما تمتلكه من ثروة سياحية وأثرية.

الكرنفال الذي تتجه أنظار العالم نحوه، قدم الحفل الخاص به مجموعة الإعلاميين يروون تاريخ الأقصر، وما تحتويها من معابد وآثار فرعونية خلابة، ولا سيما طريق الكباش، من ضمنهم: الإعلامية إيمان الحصري، والإعلامية والصحفية إنجي القاضي، والإعلامية ندى رضا، والإعلامي حسام حداد، والإعلامية نانسي نور، والإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية نهى درويش.

مع شارة الانطلاق، اصطفت الفرق المشاركة واتخذ 600 شاب مواقعهم على طول طريق الكباش، رافعين البيارق والأعلام، وثلاث محفات تمثل ثالوث طيبة المقدس «آمون وموت وابنهم خنسوفي».

وشهدت الاحتفالية أوبريت غنائي مدته 26 دقيقة، يمزج بين أنشودة آمون وأنشودة حتشبسوت وأغنية «الأقصر بلدنا بلد سواح»، أعاد توزيعه المايسترو نادر عباسي، والفنان أحمد الموجي، ويشارك فيه الفنان وائل الفشني والفنانة شهد، كما سيقدم محمد حماقي فقرة خاصة يُهدي فيها أغنية خاصة لمصر، وتنطلق في سماء الأقصر بالونات ومراكب وذهبية، تحمل شعار الأقصر.