الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بعد تسجيل حالات «أوميكرون» في مصر

جددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بشأن الاستمرار في اتباع التدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع تسجيل مصر 3 حالات مصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد، وأصدرت الوزارة إرشادات للوقاية من الفيروس والتحورات الجديدة التى تحدث له، أكدت فيها أن ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، هم السلاح الفعال لمواجهة الفيروس والوقاية منه.

الصحة تناشد المواطنين بشأن لقاحات كورونا والمتحورات الجديدة

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، أنه لابد من الحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس مؤكدة الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وأشارت الوزارة أن لقاحات كورونا تعمل على النجاة من الوفيات التى تحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا، وعلى المواطنين عدم الخوف أو القلق بشأن تطعيمات كورونا.

الصحة تحذر من المناطق المزدحمة

وحذرت وزارة الصحة والسكان من المناطق المزدحمة لأنها بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، ونصحت الوزارة المواطنين بالتهوية الجيدة خاصة في فصل الشتاء، وأعلنت وزارة الصحة توافر كل اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية سواء للمسافرين أو غيرهم، وأكدت الوزارة على اهمية الجرعة التعزيزة وهى الثالثة من لقاح كورونا لتنشيط الجهاز المناعى للجسم لمواجهة الفيروس.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، كما أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.