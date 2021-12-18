هل خصصت وزارة الصحة مستشفيات لمصابي أوميكورن في مصر؟.. مصدر يجيب

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي متحور أوميكرون في مصر، قائلًا أن المصابين الثلاث بمتحور أوميكرون حالتهم مستقرة ولا يوجد أي مشاكل صحية بالنسبة لهم حتى الآن ويخضعون للبروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي.

أعراض أوميكرون

وفيما يتعلق بالأعراض التي ظهرت عليهم، أكد على أن الأعراض خفيفة بدأت بارتفاع درجة الحرارة وسيلان في الأنف ورشح واحتقان في الزور وتكسير في الجسم وهى الأعراض المعروفة بالنسبة لفيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن أعمارهم فوق الثلاثين، وكانوا قادمين من جنوب أفريقيا، لافتًا إلى الحجر الصحي بالمطار تعامل مع الموقف بشكل محترف ودقيق.

وطمأن الصدر، المواطنين انه لا داعى للخوف أو القلق المتحور الجديد لكورونا هو كباقي المتحورات ولكن المشكلة في كونه سريع الانتشار فقط ولم يثبت أنه الأشد عدوى وفقا للبيانات التي وردت من منظمة الصحة العالمية وكذلك جنوب أفريقيا.

لا داعي لتخصيص غرف أو مستشفيات للمتحور الجديد

وأكد المصدر المسؤول باللجنة العلمة لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا داعى لتخصيص أي غرف أو مستشفيات لإصابات المتحور الجديد، متابعًا أن متحور «دلتا ودلتا بلس» تم التعامل معهم بشكل عادي لأنهم جزء من الفيروس نفسه.

وعن البروتوكول العلاجي لمتحور أوميكرون، أوضح أن البروتوكول هو نفس البروتوكول المستخدم داخل كافة مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان من خلال تقارير رسمية صادرة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، حيث سجلت الوزارة 700 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310749 حتى اليوم.