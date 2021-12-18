الصحة عن اكتشاف 3 حالات مصابة بـ«أوميكرون»: كانوا غير مطعمين باللقاح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل رصد أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة، قائلًا: إن إعلان وزارة الصحة عن اكتشاف حالات مصابة بالمتحور الجديد دليل واضح وقوي على وجود نظام ترصد وبائي قوي في المنظومة الصحية المصرية.

الأعراض التي ظهرت للمصابين الثلاثة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، اليوم السبت، أنه بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اكتشاف متحور جديد مثير للقلق، قامت على إثرها الوزارة بتشديد الإجراءات الصحية على جميع الموانئ.

ولفت أن الوافدين من الدول التي أعلنت اكتشاف المتحور على أراضيها، يجرى لهم فحص سريع لكورونا، إذا كانت النتيجة إيجابية والشخص غير مصري يتم إعادته للدولة القادم منها، ولكن إذا كان مصريًا يتم عزله في أحد المستشفيات العزل وإجراء مسحة pcr له، وإذا أثبتت أنها إيجابيها يتم فحص التسلسل الجيني الخاص بها، والذي يفرق بينه وبين الأنواع المختلفة من المتحورات.

وعن أعراض أوميكرون التي ظهرت للمصابين الثلاثة، قال إن هناك حالتين لم تظهر عليهما أي أعراض، وحالة واحدة أعراضها خفيفة للغاية، لافتا إلى أن هناك معايير واضحة للتعامل مع المخالطين.

وأوضح أنه من المبكر الحكم على شدة الإصابة الناتجة عن المتحور الجديد، قد يكون المصابين الذين لم يظهر لديهم أعراض مناعتهم قوية، منوهًا أن الثلاثة مصابين غير مطعمين بلقاح كورونا، لذلك مما لا شك فيه أن التلقيح يحمي من شدة كورونا.

الثلاثة مصابين كانت معهم شهادة pcr سلبية

ولفت أن الثلاثة مصابين كانت لديهم شهادات pcr سلبي قبل قدومهم لمصر، لكن نجري اختبار سريع في المطار للقادمين من الدول التي أعلنت ظهور المتحور الجديد، مؤكدًا أن هذا إجراء جرى اتباعه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية اكتشاف «أوميكرون».