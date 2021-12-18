زوجة محب كاسر تكشف اللحظات الأخيرة في حياته: غسل الكلى مرة واحدة ومات

كشفت حنان بدر، زوجة الفنان الراحل محب كاسر، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجها، وكيف كان يعاني مع المرض، إذ قالت إنها لم تكن تعرف ما هو مرضه في البداية، وعندما دخلوا المستشفى لأول مرة قالوا لها إن المشكلة في عضلة القلب فقط، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أنه سرطان بالكلى: «السرطان متحللش، بسبب أن عضلة القلب كانت تعبانة، ومكنش ينفع نعمله أي حاجة».

زوجة محب كاسر: عمل غسيل كلوي مرة واحدة وعضلة القلب تعبت

وأشارت زوجة الفنان الراحل محب كاسر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن زوجها أجرى غسيل كلوي مرة واحدة فقط: «محب عمل غسيل كلوي مرة واحدة، وعضلة القلب تعبت أكتر، والضغط نزل، فمكنش ينفع يتعمله غسيل تاني، وده السبب اللي أدى إلى تدهور حالته الصحية».

حنان بدر: محب كان دايماً يقولي طلعي صدقات لله

وتابعت حنان بدر، حديثها عن زوجها الفنان الراحل محب كاسر، وعن كلماته الأخيرة لها: «كان دايماً يقولي طلعي صدقات لله، واعملي حاجة لله»، كما وجهت آخر كلماتها له، قائلة: «في الجنة ونعيمها، هو يستاهل كل خير».

وفاة الفنان محب كاسر

وتوفي النجم محب كاسر، فجر اليوم عن عمر يناهز الـ 85 عاما، إثر إصابته بسرطان الكلى، وضعف عضلة القلب، وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قد قال إن جثمان الفنان القدير سيتم دفنه في مقابر عائلته بقريته في محافظة الغربية.

شارك الفنان الراحل محب كاسر في ما يقرب من 170 عملاً متنوعاً، بين السينما والدراما والمسرح، وكان من أبرز أعماله مسلسلي «ليالي الحلمية» بأجزائه الخمس، و«الوتد»، وكان آخر عمل درامي شارك فيه النجم الراحل هو «أهل الهوى» عام 2013.