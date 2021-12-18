12 معلومة عن الفنان الراحل محب كاسر.. قضى حياته بين المسجد والقرآن

غيب الموت الفنان القدير محب كاسر بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث ستصلى عليه صلاة الجنازة صباح اليوم السبت، بالمستشفى، وسيوارى جثمانه الثرى بمقابر عائلته بقريته في محافظة الغربية.

أبرز المعلومات حول الفنان الراحل محب كاسر نرصدها لكم كما يلي:

1- مواليد 22 سبتمبر 1936، في قرية أبوحمر مركز بسيون محافظة الغربية ويبلغ من العمر 85 عاما.

2- شارك فيما يقرب عن 170 عملَا فنيَا، حيث بدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم «يوم الحساب»، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة.

3- شارك في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، أبرزها «ليالي الحلمية وعائلة شلش والمال والبنون»، وآخر مسلسل شارك فيه هو «أهل الهوى» عام 2013.

4- لم يعتزل الفن ولكن لم تساعده الظروف الصحية على آداء أعمال فنية ولم تعرض عليه أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة.

5- عمل مع أبرز مخرجي السينما والدراما المصرية.

6- يحصل على معاش ممثل من وزارة الثقافة.

7- متزوج من السيدة حنان بدر منذ 11 عاما، بعد وفاة زوجته الأولى، وكان لا يناديها إلا بـ «حنان هانم»، وشبهته زوجته بـ «الألماظ» الذي لا يمكن تعويضه في حديث لها مع تلفزيون جريدة «الوطن».

8- كان يقضي يومه بين المسجد والصلاة، وكان يؤذن للخمس صلوات في المسجد، وكان يقضي بقية يومه يقرأ القرآن في منزله، وكان حريصًا على أن يدخل المسجد كأول شخص يوم الجمعة، بالإضافة إلى صيام النوافل بشكل دائم.

9- قام بتربية أبناء زوجته، نظرًا لأنه لم يكن لديه أبناء، ووقف بجوارهم بحسب شهادة زوجته.

10- كان يستضيف المرضى من أهل قريته وأقاربه في منزله لتلقى العلاج لدرجة أن أحدهم توفي في منزله.

11- كان يحتفظ بكتاب في منزله مكتوب فيه أسماء العاملين في الوسط الفني، وكان يعلم على صورة كل شخص يتوفى من الوسط الفني.

12- أعلنت ابنة زوجته اكشاف ورم سرطاني أعلى الكلى نهاية شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يغيبه الموت في الساعات الأولى من صباح السبت نتيجة إصابته بالسرطان.