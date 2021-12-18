من هو محب كاسر؟.. قدم 170 عملا وأبعده المرض عن الفن

انتشر خبر رحيل الفنان محب كاسر على مدار الساعات الماضية بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وبالرغم من مشاركة الفنان الراحل في مجموعة كبيرة من الأعمال الدراما والسينمائية خلال مشواره الفني، لكن تصدر البحث عن «من هو محب كاسر» محركات البحث على الإنترنت، بعد الإعلان عن خبر وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم.

من هو محب كاسر: «فنان بدرجة إنسان»

مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والسينمائية أجابت على سؤال من هو محب كاسر، الذي بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام في ستينيات القرن الماضي، حيث لم يكن تجاوز الـ20 عاما، ووقف أمام مجموعة من أضخم النجوم في تاريخ السينما المصرية منهم عماد حمدي وسعاد حسني بالإضافة إلى عادل إمام في فيلم «البحث عن فضيحة»، وليشارك معه بعد ذلك في مسلسل «دموع في عيون وقحة».

شارك الفنان الراحل في ما يقرب من 170 عملا متنوعا، وكان جزءا أساسيا من أبرز أعمال الدراما المصرية منها «ليالي الحلمية» بأجزائه الخمس، «الوتد»، «حلم الجنوبي»، «خالتي صفية والدير»، و«ألف ليلة وليلة»، بالإضافة إلى «لا إله إلا الله».

المرض يبعد محب كاسر عن الفن

كان آخر ظهور للفنان الراحل في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «بدون ذكر أسماء» للمخرج تامر محسن، فكان المرض وراء ابتعاده عن العمل حيث إن ظروفه الصحية لم تساعده على تحمل مشقة العمل بالإضافة إلى أن الأعمال التي كانت تعرض عليه كانت محدودة، وذلك وفقا لتصريحاته زوجته لـ «الوطن» في حوار سابق.

وانشغل «كاسر» خلال الفترة الماضية بقراءة القرآن والصلاة في المسجد، وبتربية أبناء زوجته حيث لم يرزقه الله بأولاد من زوجته الأولى، وقالت حنان بدر زوجة الفنان الراحل: «محب بيعتبرهم ولاده بالظبط، وأولادي بيعتبروه أبوهم فعلًا، خصوصًا إنه هو اللي مربيهم».

وعاد محب كاسر للأضواء مرة أخرى بعد خبر نقله إلى المستشفى بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، ليرحل بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ75 عاما.