مريض نفسي يحاول ذبح نفسه في أسوان.. «الأهالي أنقذوه»

شهدت مدينة السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، محاولة عامل إنهاء حياته عن طريق ذبح نفسه، لكن الجيران قاموا بإبلاغ الإسعاف وتم تحويله سريعاً إلى المستشفى، وتبين أنه على قيد الحياة، وأجريت له الإسعافات اللازمة.

نقل المصاب لأقرب مستشفى

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بإصابة عامل حاول إنهاء حياته عن طريق ذبح نفسه مدينة السباعية بمركز ادفو، وعلى الفور نُقل إلى مستشفى إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وذلك لقرب المسافة خاصة ان حالته خطيرة، وتبين أنه مريض نفسي يعمل «منجد»، وهو مستأجر شقة سكنية في المدينة سالف الذكر، لكنه من محافظة الإسكندرية.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان؛ توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

ضبط متهم بتعذيب زوجه 13 ساعة

وفي وقت سابق، نجح رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان في إلقاء القبض على المتهم بتعذيب زوجته الحامل لمدة زمنية استغرقت ما يقرب أكثر من 13 ساعة، إثر طلبها لمصروفات الولادة، فقام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح.

وترجع تفاصيل القبض على المتهم بتعذيب زوجته ويدعى «م. س» وشهرته «حيزا» إلى تشكيل فريق للبحث على المتهم برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وتم تحديد مكان تواجده وعلى الفور توجه رجال المباحث وألقوا القبض عليه.