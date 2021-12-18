حظك اليوم برج الدلو السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الدلو شخصية محبوبة لجميع من حوله، كما أنه يتسم بالكرم ومساعدة الجيمع، وله القدرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرون مستحيلا، وما يعيب هذا البرج هو امتلاك شخصية مترددة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

اليوم تُظهر أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.