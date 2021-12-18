حظك اليوم برج الميزان السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية، كما أنه ياخذ وقت طويل في التفكير حتى يتخذ قرارا حاسما في حياته لذا يعرف عنه بأنه متردد لصعوبة اتخذا القرار، كما انه محب لعائلته كثيرا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تتمتع اليوم ببصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم وتبدو قادرا على التطور.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.