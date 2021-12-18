حظك اليوم برج العقرب السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج العقرب العديد من الصفات والمميزات، فهو شخصي عملي ناجح يحب عمله كثيرا، كما أنه خدوم يحب تقديم يد العون لكل من حوله، ويعرف عنه انه رومانسي، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر بمنزل المدخرات.. تخطط جيدا للمستقبل وقد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال أو العمل، وقد تتاح أمامك اليوم فرص عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يرفعان معنوياتك ويمنحانك سحرا ويقظة وقدرة على التواصل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.