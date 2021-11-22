حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصعب أن يقع مواليد برج الجوزاء في الحب، ويسعون لإقامة العلاقات العاطفية على أساس العقل، كما أنه لديه شخصية اجتماعية ويحرص دائما على تكوين علاقات وصداقات جديدة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل المال وقد تنجح اليوم في إدارة الأمور المالية والمهنية إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك، وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.