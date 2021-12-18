أكاديمي عن عملة البيتكوين: ليس لها مستقبل وستختفي قريبا

شهدت العملات المشفرة انتشارا واسعاً في الفترة الأخيرة، مع تحقيق معظم العملات التي تتداول في سوق العملات المشفرة مكاسب كبيرة تجاوزت نسبة 100%، وتعد عملة البيتكوين من أشهر العملات الرقمية في العالم، من حيث قيمتها السوقية.

البيتكوين هي المستقبل

ومع التركيز على سوق العملات المشفرة، والإجراءات التي تتخذها بعض الدول من أجل أن يكون هناك تشريع ينظم التعامل بالعملات المشفرة، أصبح الحديث عن أن هذه النوع من العملات هي المستقبل، لكن هناك تحذيرات من أن العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم «البيتكوين» قد تتلاشى في المستقبل القريب، وفقاً لـ«CNBC».

البيتكوين لن تدوم لفترة طويلة

وقال إسوار براساد، الأستاذ الأول في سياسة التجارة الدولية بجامعة كورنيل، مؤلف كتاب مستقبل المال: «قد لا تدوم عملة البيتكوين لفترة أطول»، مشيراً إلى أن العملة المشفرة تستخدم آلية التحقق من صحة المعاملات المدمرة بيئيًا ولا تتطور بشكل جيد للغاية وفقاً لـ«CNBC».

تقلبات في سعر البيتكوين

وكان سعر البيتكوين، قد شهد عددا من التقلبات على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي الشهر الماضي انخفض سعرها من حوالي 58 ألف دولار إلى أقل من 46 ألف دولار، وتتداول البيتكوين في الوقت الحالي عند مستوى 47 ألف دولار.

عملة البيتكوين ليس لها أي قيمة أساسية

وتابع براساد، أن بعض العملات المشفرة الأحدث تستخدم تقنية blockchain بشكل أكثر كفاءة من عملة البيتكوين، وبالنظر إلى أن عملة البيتكوين ليست وسيلة جيدة للتبادل، ولا أعتقد أنه سيكون لها أي قيمة أساسية بخلاف ما يقودها إيمان المستثمر.

العملات المشفرة والبنوك المركزية

وأوضح، أنه بشكل عام، فأن العملات المشفرة، أشعلت النار في ظل البنوك المركزية لبدء التفكير في إصدار نسخ رقمية من عملاتها الخاصة، مضيفا «مثل هذه العملات الرقمية يمكن أن تكون مفيدة لأنها قد توفر خيار دفع منخفض التكلفة يمكن للجميع الوصول إليه، وبالتالي زيادة الشمول المالي وربما الاستقرار المالي».

القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة

وشهدت القيمة السوقية، لسوق العملات المشفرة نشاطاً في الفترات الأخيرة، إذ اخترقت القيمة السوقية حاجز 3 تريليونات دولار في وقت سابق، لتسجل اليوم 2.2 مليار دولار، نتيجة الزخم والاهتمام المتزايد بالعملات والمنتجات القائمة على العملات المشفرة.