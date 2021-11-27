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محمود مسلم

«البيتكوين» تتراجع 20% من أعلى مستوى تاريخي بفعل متحور كورونا الجديد

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الوطن
09:16 م | السبت 27 نوفمبر 2021
«البيتكوين»

«البيتكوين»

تراجعت عملة البيتكوين 20% من أعلى مستوياتها المسجلة فى وقت سابق من هذا الشهر، حيث حفز المتحور الجديد من فيروس كورونا التجار على التخلُّص من أصول المخاطرة فى جميع أنحاء العالم، وفقاً لوكالة بلومبرج.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة فى العالم بنسبة 9% إلى 53619 دولاراً فى تعاملات الجمعة الماضى، كما انخفضت عملة الإيثريوم، ثانى أكبر عملة رقمية، بنسبة 13%، فى حين انخفض مؤشر بلومبرج جالاكسى للعملات المشفرة الأوسع بنسبة 4%.

وحفز تحديد سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا فى جنوب أفريقيا عمليات التصفية عبر الأسواق، إذ انخفضت الأسهم الأوروبية بأكبر قدر منذ يوليو، فى حين تراجعت الأسواق الناشئة. وتستقر العملة حالياً بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 53940 دولاراً.

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