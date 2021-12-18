حكيم يتذكر أول ألبوماته بعد 31 عاما على صدوره: حقق إيرادات فلكية

استعاد الفنان حكيم، ذكرى صدور أول ألبوم له بعنوان «نظرة»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، من خلال بوستر الألبوم، بعد مرور ما يقرب من 31 عاما على صدوره.

ونشر حكيم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوستر الألبوم، وعلق عليها قائلاً، «زي اليومين دول، يوم 17/12/1991 الموافق الثلاثاء الساعه الخامسة مساءً.. كان أول البوم للفنان حكيم (نظرة)، والذي حقق وقتها أعلى نسبة مبيعات تخطى 4 ملايين ونصف».

مشاركات حكيم الأخيرة

آخر مشاركات الفنان حكيم كانت طرح الشركة المنظمة لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022، الأغنية الرسمية للبطولة التي من المقرر أن تقام في التاسع من شهر يناير المقبل على الأراضي الكاميرونية، حتى بداية شهر فبراير المقبل.

معلومات عن الأغنية الجديدة

الأغنية التي تحمل عنوان «We Stand For Africa» أو بالعربية «واقفين مع إفريقيا»، سيكون النجم حكيم هو المصري الوحيد المشارك فيها من مصر، بالتعاون من إيشو من نيجيريا، وتيمي داكولو من نيجيريا، وسالاتيل من السنغال، وداديبو سليم من جزر القمر، ورينو من الكاميرون، وفامي سيني من الكاميرون، ووي جي دي كينج من جنوب السودان، وجيلان من المغرب، وآسيا من الجزائر، وريان يوسف من تونس، وإيمرسون بوكداير من الجابون، ولورد إيكومي من الجابون، إضافة إلى مطربين من كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، وزيمبابوي، وبوركينا فاسو، وغانا، ومالي، والرأس الأخضر.

حكيم يتحدث عن الأغنية

وأوضح حكيم أن الأغنية سيتم تنفيذها بأحدث التقنيات العالمية، لتليق بهذا الحدث الذي ينتظره العالم بأكمله، لافتًا إلى تعاقده مع إحدى الشركات الإفريقية الكبرى في مجال تنظيم الحفلات لإحياء 7 حفلات في أكبر المدن بالكاميرون، تقديرًا لشعبيته الكبيرة في القارة السمراء وحب الجمهور لفنه.