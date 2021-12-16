حكيم يشارك في أغنية افتتاح كأس أمم أفريقيا 2022 «فيديو»

طرحت الشركة المنظمة لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، الأغنية الرسمية للبطولة التي من المقرر أن تقام في التاسع من شهر يناير المقبل على الأراضي الكاميرونية، حتى بداية شهر فبراير المقبل.

انطلاق بطولة أمم أفريقيا في 9 من شهر يناير المقبل

الأغنية التي تحمل عنوان «We Stand For Africa» أو بالعربية «واقفين مع أفريقيا»، سيكون النجم حكيم هو المصري الوحيد المشارك فيها من مصر، بالتعاون من إيشو من نيجيريا، وتيمي داكولو من نيجيريا، وسالاتيل من السنغال، وداديبو سليم من جزر القمر، ورينو من الكاميرون، وفامي سيني من الكاميرون، ووي جي دي كينج من جنوب السودان، وجيلان من المغرب، وآسيا من الجزائر، وريان يوسف من تونس، وإيمرسون بوكداير من الجابون، ولورد إيكومي من الجابون، إضافة إلى مطربين من كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، وزيمبابوي، وبوركينا فاسو، وغانا، ومالي، والرأس الأخضر.

كلمات حكيم في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية

افريقيا عايشة فينا

وبحضنها بدارينا

دايما قد الحياة

المشاركة الثانية لـ حكيم في بطولة أمم أفريقيا

قال المطرب حكيم لـ«الوطن»، إن مشاركته في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، جاءت للمرة الثانية، إذ شارك قبل 3 أعوام في حفل بطولة 2019، التي أقيمت في القاهرة وقدم فيها أغنية «متجمعين».

وأشار «حكيم» إلى أن الأغنية سيتم تنفيذها بأحدث التقنيات العالمية، لتليق بهذا الحدث الذي ينتظره العالم بأكمله، لافتًا إلى تعاقده مع إحدى الشركات الإفريقية الكبرى في مجال تنظيم الحفلات لإحياء 7 حفلات في أكبر المدن بالكاميرون، تقديرًا لشعبيته الكبيرة في القارة السمراء وحب الجمهور لفنه.