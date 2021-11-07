 إحالة أوراق 4 من أسرة واحدة للمفتي لقتلهم شخصين بكفر الشيخ

قررت محكمة جنايات كفرالشيخ «الدائرة الأولى»، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، اليوم الأحد، إحالة أوراق 4 أشخاص من أسرة واحدة؛ 3 أشقاء وابن عمهم، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامهم، في إدانتهم بقتل اثنين من أبناء عمومتهم، إثر خلافات عائلية بينهم، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر قرار جنايات كفر الشيخ في أحداث القضية رقم 6361 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 1544 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما أحيل المتهمون الأربعة «بسام.هـ.ع»، 23 عامًا، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، وشقيقيه «إبراهيم»، 26 عامًا، فلاح، و«محمد»، وابن عمهم «عبدالصمد.ا.ع»، 24 عامًا، عامل، ويقيمون بقرية الرصيف التابعة لمركز الرياض، كما أحيلت معهم المتهمة الخامسة «سعاد.س.ع»، 61 عامًا، ربة منزل، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

المتهمون قتلوا أبناء عمومتهم عمدا

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بأنه في يوم 8 أكتوبر 2020، بدائرة مركز شرطة الرياض، قتل المتهمون الأربعة «الأشقاء الثلاثة وابن عمهم»، عمدًا مع سبق الإصرار، المجني عليه «حمادة.م.ع.ا»، وذلك بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية» وتوجهوا إلى مكان تواجده بمزرعة سمكية، وأطلق المتهم الأول عليه وابلًا من الأعيرة النارية حال تواجد المتهمين الثلاثة.

كما اقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار شقيق المجني عليه الأول «فيصل.م.ع.ا»، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله بأن أطلق المتهم الثاني وابلًا من الأعيرة النارية صوبه عند مشاهدته إياه لحظة تنفيذ الجريمة الأولى.