ابنة طلعت زكريا: عيدك في الجنة أحلى.. وابنه عمر: وحشتني يا طيب الذكر

أحيت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، ذكرى ميلاد والدها الراحل طلعت زكريا، عن طريق نشرها لـ صورة والدها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ابنة طلعت زكريا: عيدك في الجنة أحلى

وعلقت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على الصورة التي نشرتها لوالدها، قائلة: «18 ديسمبر عيد ميلاد أحلى حاجة في دنيتي.. ربنا يرحمك يا بابا وإن شاء الله عيدك في الجنة أحلى».

عمر طلعت زكريا يحيي ذكرى والده

وعلى الجانب الآخر أحيا ابن الفنان الراحل طلعت زكريا، ذكرى والده، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

عمر طلعت زكريا: أمانة أدعوا لوالدي

ونشر النجم الشاب عمر طلعت زكريا، صورة والده الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث أوصى جمهوره في حديثه عن والده بالدعاء له، قائلاً: «18 ديسمبر عيد ميلاد صاحبي وحبيبي وأبويا عيدك أحلي في الجنه يا حبيبي أمانه أدعوله».

ابن طلعت زكريا: وحشتني يا طيب الذكر

وتابع ابن الفنان طلعت زكريا، حديثه عن والده، قائلاً: «وحشتني يا طيب الذكر، كل سنة وأنت في قلبي وعقلي ولساني اللي عمره مبطل يدعيلك»، واختتم عمر طلعت زكريا حديثه بـ«لقاء قريب يا صديقي».

أعمال الفنان طلعت زكريا

ويحل اليوم 18 ديسمبر 1960، ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا، الذي ولد في الإسكندرية، وتخرج في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واستطاع أن يبدأ مسيرته الفنية في عام 1982، من خلال مسرحية «الشخص»، لينطلق بعد ذلك في السينما والتليفزيون والمسرح، محققاً رصيد كبير من النجاح، كما تمكن من تكون قاعدة جماهيرية كبيرة.