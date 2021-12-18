في ذكرى ميلاده..وصية طلعت زكريا لأبنائه قبل وفاته: «خلوا بالكم من نفسكم»

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا، الذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشوار فني طويل، ورحل عن عالمنا منذ عامين، ونعرض خلال التقرير التالي وصية الفنان الراحل لأبنائه قبل وفاته.

وصية طلعت زكريا لابنائه

وكشفت إيمي طلعت زكريا عن وصية والدها قبل وفاته، حيث طالب من أبنائه، بأن يكونوا دوما سندًا لبعضهم البعض وألا يفترقوا أبدًا، وهي الأمنية التي كان يدعو بها في حياته أيضًا، قائلة: «كان بيقول لي أنا وأخويا نخلي بالنا من بعض».

معلومات عن الفنان طلعت زكريا

تخرج طلعت زكريا من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية «الشخص»، عام 1982، وقدم عدداً كبيرا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وفاة الفنان طلعت زكريا

وفي سبتمبر 2007، أُصيب «زكريا»، بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، وتوفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، من أهم أعماله فيلم طباخ الرئيس، والسيد أبو العربي وعدد كبير من الأعمال الفنية الأخرى .

عمل طلعت زكريا ضمن فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية أكثر من 30 مسرحية في بداية مشواره الفني.

زوجته الثانية شيرين المنزلاوي هي والدة الفنانة هنا الزاهد وقد تطلقا بعد زواج دام أكثر من 13 سنة .

آخر أمنيات الفنان طلعت زكريا قبل وفاته هو الرحيل، «آخر حاجة تمناها قبل رحيله قالنا أنا عايز أمشي من الدنيا لأن كانت حالتة النفسية قبل تعبه وحشة جدا وكان بيدخن بشراهة شديدة، حتى وصل عدد السجاير التي بيشربها يوميا لـ 120 سيجارة»، بحسب ابنته إيمي زكريا.