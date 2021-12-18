محافظ كفر الشيخ يتفقد الحقول الإرشادية للقمح في بيلا

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من الحقول الإرشادية لمحصول القمح، الخاصة بمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وبحضور باحثي القمح بمركز البحوث الزراعية، واخصائي المحصول بالمديرية والإدارة الزراعية بمركز بيلا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات له على هامش الجولة التفقدية لحقول القمح الإرشادية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية

وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية، حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بحضور عدد من المزارعين، بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، والتعريف بطرق حمايتها من الآفات الضارة، وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية، وفي مقدمتها محصول القمح.