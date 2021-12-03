«زراعة كفر الشيخ» تنظم ندوة حول رعاية المحاصيل الشتوية

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، قافلة إرشادية بعنوان «رعاية المحاصيل الشتوية الحقلية والبستانية المشروعات الصغيرة»، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، برعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، وذلك لتفعيل الدور المجتمعي للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدني ودورها في تنمية القطاع الزراعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مناقشة الأمراض التي تصيب المحاصيل البستانية

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن الندوة تناولت عددا من الموضوعات، منها أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل البستانية، وأمراض الفاكهة وطرق مكافحتها، وأهم أمراض المحاصيل البقولية وطرق المكافحة، وأمراض البصل والثوم وطرق المكافحة والتعرف على أهم أمراض و طرق الوقاية والعلاج وأمراض النيماتودا وطرق المكافحة، وذلك في إطار توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.

قوافل لجامعة كفر الشيخ بقرى حياة كريمة

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على استمرار تنفيذ خطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وتفعيل الدور المجتمعي للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدني ودورها في تنمية القطاع الزراعي، وتم تنفيذ الخطة في عدد من القرى منها قرية الصفران التابعة لمركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الكلية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي ومحطة بحوث سخا والإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.