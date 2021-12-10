محافظ كفر الشيخ يتابع صرف المقررات السمادية عبر منظومة «كارت الفلاح»

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الزراعة لصرف المقررات السمادية عبر منظومة كارت الفلاح ومتابعة الزراعات الشتوية، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك لمتابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية واستكمالاً لعمل لجان المرور، والمتابعة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصى بها من قبل الوزارة.

منظمة كارت الفلاح تحد من التلاعب في المقررات

وأضاف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، في بيان، أن منظومة «كارت الفلاح» التي تعمل على الحد من عمليات التلاعب في المقررات السمادية ويعمل على تيسير عمليات الصرف والحصول على المعاش وتيسير القروض، التي قد يحتاج إليها المزارع، مضيفًا أن كارت الفلاح يفيد في الحصر الزراعي والتعرف عليه، وتحديد حجم الإنتاج.

وأشار إلى حرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطني.

تكثيف المرور الميداني على الزراعات الشتوية

وأوضح «غربية»، تم تكثيف المرور الميداني على الزراعات الشتوية، بمتابعة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بالمديرية، بالمرور على الزراعات الشتوية وعلى الأخص محصول القمح وبنجر السكر، وتم فحص بعض المساحات بالزراعات الشتوية وتبين أن الزراعات بحالة جيدة، موضحاً إن تقارير لجان المكافحة يتم فحصها على الفور بمعرفة الإدارة المركزية للمكافحة لمتابعة درجة الإصابة بالآفات الحشرية.