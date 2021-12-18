التنمية المحلية تكرّم المحافظات الفائزة في مسابقة أفضل تجربة تنموية

كرّم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، بمشاركة أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المحافظات الفائزة في المسابقة التي نُظمت بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي «أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، أفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات»، إضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني.

شارك في حفل التكريم الذي نظمته الوزارة اليوم السبت، في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بحسب بيان، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وعاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وعدد من أعضاء وممثلي اللجان وعدد من قيادات الوزارة.

المركز الأول لجنوب سيناء والخامس للمنوفية

وفي المسابقة الأولى الخاصة بمراكز معلومات المحافظات، سلّم وزير التنمية المحلية، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المحافظين الفائزين بالمراكز الخمس الأولى، حيث تسلّم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، درع تكريم المركز الأول، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المركز الثاني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المركز الثالث، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المركز الرابع، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، المركز الخامس.

التجارب التنموية الناجحة

وعقب ذلك، تمّ تكريم الفائزين من المحافظات وباقي جهات الدولة التي شاركت في المسابقة، فيما يخص المحور الأول الخاص بمسابقة التجارب التنموية الناجحة، سلم اللواء محمود شعراوي وأسامة الجوهري، كل من، نجلاء محمد عبدالرحمن، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوادي الجديد، جائزة المركز الأول، حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، جائزة المركز الثاني، محمد مغربي درويش، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحر الأحمر، جائزة المركز الثالث.

دراسات دعم القرار

وفيما يخص المحور الثاني للمسابقة والخاص بدراسات دعم القرار، سلّم وزير التنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، الفائزين، وهم: هاني مسعد يوسف، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالجيزة، جائزة المركز الأول، واللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط، المركز الثاني، وخالد مصطفى السعداوي، سكرتير عام محافظة السويس، جائزة المركز الثالث.

نظم المعلومات وقواعد البيانات

وفيما يخص المحور الثالث للمسابقة والخاص بنظم المعلومات وقواعد البيانات، سلّم اللواء محمود شعراوي، وأسامة الجوهري، حاتم نبيه بيومي، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمنوفية، جائزة المركز الأول، والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جائزة المركز الثاني، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء جائزة المركز الثالث.

أفضل مؤسسة تطبق نظام المؤسسة الإلكترونية

وفي مسابقة أفضل مؤسسة تطبق نظام المؤسسة الالكترونية، المحور الأول: جائزة أفضل مدير إدارة للنظام، فاز بها في المركز الأول محافظة جنوب سيناء، وتسلّم الجائزة المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والمركز الثاني محافظة أسوان، وتسلم الجائزة عبير مشعل، مسؤول النظام بمحافظة أسوان، والمركز الثالث مؤسسة روز اليوسف، وتسلم الجائزة هبة صادق، رئيس مجلس إدارة روز اليوسف.

أفضل إدارة مستخدمة للنظام

أما في المحور الثاني، وهي جائزة أفضل إدارة مستخدمة للنظام، وفاز بها بالمركز الأول محافظة الشرقية، وتسلمها الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والمركز الثاني محافظة جنوب سيناء، وتسلّمها محمد عبدالمعطي، وكيل إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والمركز الثالث محافظة أسوان، وتسلّمها العميد أحمد إسماعيل، مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

أفضل مستخدم للنظام

والمحور الثالث: جائزة أفضل مستخدم للنظام، فاز بالمركز الأول بها هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتسلّمتها سارة ماجد، أخصائي أول متابعة وتقييم، والمركز الثاني جامعة دمنهور، وتسلمها منال مصطفى مدير عام المشروعات، والمركز الثالث محافظة الغربية، وتسلم الجائزة حنان مليجي كبير أخصائيين بالمحافظة.