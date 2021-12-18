طقس الإسماعيلية اليوم.. مشمس وتحذيرات من تقلبات جوية محتملة

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استقرارا في الحالة الجوية رغم انخفاض درجات الحرارة أمس الجمعة.

وشهدت طرق الإسماعيلية شبورة خفيفة على الطرق الزراعية والصحراوية بكل أنحاء المحافظة، فيما ظهرت الشبورة كثيفة على الطرق الزراعية كطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد».

طقس مشمس

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، طقس مشمسا، اختفت فيه الغيوم منذ السابعة من صباح اليوم، وظهرت السماء صافية حتى الظهر، رغم التحذيرات باحتمالية تغير الجو.

وكانت الإسماعيلية، شهدت عصر أمس، انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة عن بداية اليوم، فيما شهدت بعض المناطق أمطارا خفيفة جدا كمرظي أبوصوير والقصاصين.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد في بيانات رسمية وتصريحات تلفزيونية، من موجة للبرد وانخفاض درجات الحرارة تشهدها المحافظات طوال الأسبوع الجاري.

استمرار الطوارئ وسيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية حالة من السيولة المرورية على كل الطرق السريعة والصحراوية، مع انتشار رجال المرور والخدمات المرورية لتحذير المواطنين من عدم تجاوز السرعات المقررة.

وانتشرت الأكمنة الخاصة بالرادرات على طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - السويس» للحد من السرعات الزائدة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية بتوجيهات من اللواء شريف بشارة، بانعقاد غرفة السلامة والطوارئ على مدار الأيام الماضية، بالتزامن مع ظروف الطقس السيئ في بعض المحافظات.

ووجه اللواء شريف بشارة نائبه المهندس أحمد عصام بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن، وإعداد تقارير مستمرة عن سوء الأحوال الجوية ومتابعة الحالة أولا بأول.

وأكد «بشارة»، ضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ يحدث خلال سوء الأحوال الجوية والتعامل معه، سواء كان في الكهرباء أو المياه، مشيرا إلى أن الغرفة تشمل ممثلين عن المرور والصحية والاسعاف والمرور وكل المرافق الخدمية.