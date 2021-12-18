التضامن تعقد لقاء تشاوريا لـ«المبادرون» لتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء تشاوريا لمؤتمر «المبادرون»، بهدف توحيد الرؤى بشأن أهم القضايا التي تعيق جهود الإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة المبادرات المطروحة لتحسين جودة حياتهم، والأجندة التنفيذية مع الشركاء المعنيين، ما يمثل تحولًا إيجابيا في إعداد السياسات الاجتماعية التشاركية وعمليات صنع القرار في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

20 جهة شاركت في اللقاء التشاوري لـ«التضامن»

وأوضحت وزارة التضامن في بيان عنها، أن اللقائ شارك فيه ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية المتخصصة في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهد اللقاء تمثيل أكثر من 20 جهة من مختلف القطاعات المعنية، ومن صانعي القرار في قضايا الإعاقة بمصر.

5 حواجز يواجهها ذوي الهمم

وأكد المشاركون في اللقاء، أنّ هناك عددًا من الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: «القانونية، الاجتماعية، المكانية، المعلوماتية، والتكنولوجية» وغيرها، ما يجعل أداء ذوي الإعاقة لوظائفهم الحياتية صعبا، ويُصِّعب تواصلهم مع المجتمع وبالتالي دمجهم فيه.

القيادة السياسية مهتمّة بقضايا ذوي الإعاقة

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ قضايا ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم، تستحوذ على أهمية قصوى من القيادة السياسية، وتعد من أولويات وزارة التضامن الاجتماعي ومن أهم برامجها، لذلك تسعى الوزارة دائما لإدراج رؤيتها بشأن الاستثمار في قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقهم في المشاركة في مناحي الحياة المجتمعية كافة وفي بناء الوطن.

وأضافت القباج أنّ من أهم نتائج اللقاء التشاوري والنقاشات التي تمت، التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة لذوي الإعاقة في الأنشطة المجتمعية والجهود التنموية، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان إتاحة الفرص لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وأهمية وصولهم لجميع المرافق والخدمات الأخرى المتاحة لهم في المناطق الحضرية والريفية حتى يتمكنوا من العيش باستقلالية.

تحسين حياة ذوي الهمم

وأوضحت وزيرة التضامن، أنّ مؤتمر «المبادرون» الذي ينظم لأول مرة هذا العام، يحتفي بمنظمات المجتمع المدني ممن ساعدوا في تلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق مهنية محترفة، وممن قدموا إنجازات مؤثرة في السنوات الماضية ساهمت في دعم ومساندة ذوي الإعاقة، وتذليل العقبات التي يواجهونها وتحويلها إلى قصص نجاح تسطرها عزيمتهم، وكذلك الأشخاص الذين شاركوا من خلال تبادل خبراتهم ووضع القيم الإيجابية التي عززت استدامة الأثر في تحسين واقع الإعاقة في مصر.