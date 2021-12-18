أحمد خالد يهنئ شقيقته بخطبتها: مبروك يا دودو عقبال الفرح.. «صور»

احتفلت الفنانة الشابة رضوى خالد، الشهيرة بـ«لوجي»، التي شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز في فيلم «الجدة دودي»، بخطوبتها صباح اليوم في منزلها وسط جو عائلي وحضور بعض أقاربها للحفل.

أحمد خالد يهنئ شقيقته بخطبتها

وشارك شقيقها الفنان الشاب أحمد خالد عنان، صورة تجمعه بأخته رضوى خالد، وذلك عبر خاصية «الاستوري»، من خلال حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يظهر فيها بجانبها وعلق على الصورة قائلا: «مبروك يا حبيبتي ربنا يكملك على خير»

أحمد عنان لـ شقيقته: مبروك يا دودو عقبال الفرح

وهنأ الفنان الشاب أحمد خالد عنان، شقيقته رضوى خالد الشهيرة بـ«لوجي»، خلال أحداث فيلم «الدادة دودي»، قائلاً: «مبروك يا دودو عقبال الفرح»، وذلك عبر خاصية «الاستوري»، على حسابه الخاص، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رضوى خالد تشارك في فيلم «الدادة دودي»

ويذكر أن الفنانة الشابة رضوى خالد، شاركت في فيلم «الدادة دودي»، في عام 2008، مع العديد من نجوم الفن أبرزهم ياسمين عبد العزيز، صلاح عبد الله، عبد الله مشرف، سامح حسين، محمد شرف، وصبري فواز، وعدد كبير من الفنانين، والذي يُعد من إخراج علي إدريس، وتأليف نادر صلاح الدين.

أعمال الفنانة رضوى خالد

كما دخلت الفنانة الشابة رضوى خالد، في العديد من الأعمال السينمائية الأخرى، مثل: «عريس من جهة أمنية»، الذي تم عرضه في عام 2004، من إخراج علي إدريس، وتأليف يوسف معاطي، و«كشف حساب»، الذي تم عرضه على شاشات السينما في عام 2007، والذي يُعد من إخراج أمير رمسيس، وتأليف محمد رفعت.

وخاضت الفنانة الشابة رضوى خالد، تجربة الأعمال الدرامية أيضاً، من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات، مثل: «عصابة بابا وماما»، و«سرايا عابدين ج1»، و«ريش نعام»، و«أولاد الليلة 9»، وغيرها من الأعمال.