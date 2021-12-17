أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية (صورة)

في أحدث ظهور لها، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت في مكان مفتوح بحديقة.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة بقلب أحمر فقط، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، حيث كتب أحد «وحش الكون» وتعليق أخر «وحشتينا هترجعي أمته».

ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

ومنذ أيام تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محرك البحث «جوجل» عقب ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، في أول ظهور لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية.

وتحدثت ياسمين خلال الحلقة عن رحلة مرضها والصعوبات التي واجهتها خلال هذه الفترة الحساسة من حياتها، لافتة إلى أنها أوصت شقيقها بالاهتمام بأبنائها، لأنها كانت تستشعر قرب أجلها، كما توجهت بالشكر لزوجها أحمد العوضي لدعمه لها في هذه المحنة الصحية الصعبة، بحسب وصفها.

ياسمين عبد العزيز وشهر رمضان

وانتشرت أخبار خلال الفترة الماضية بشأن عدم مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز بموسم رمضان المقبل، بسبب عدم قدرتها على التحضير لموسم رمضان، يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بموسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» مع الفنان أحمد العوضي.

وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن المسلسل قائلة، «من ساعة مسلسل اللي ملوش كبير ده مشوفتش يوم عدل، أصبت بفيروس كورونا مرتين، وبعدها على طول دخلت في الأزمات الصحية اللي مريت بيها، ومازحت زوجها الحضن اللي أديته لأحمد العوضي في المسلسل هو اللي جاب لي الكافية».