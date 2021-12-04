صلاح عبد الله «سلبي» كورونا وزوجته وابنته «إيجابي».. معزولين بعيد عن بعض

أعلن الفنان صلاح عبد الله، سلبية مسحة كورونا الخاصة به، فيما تأكدت إصابة ابنته وزوجته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء التحاليل الخاصة.

صلاح عبد الله يطمئن الجمهور

وقال الفنان صلاح عبد الله في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بخير وسعيد أن نتيجة تحليله جاءت سلبية، أما زوجته وابنته فجاءت إيجابية ولكن بأعراض خفيفة، لأنهما تلقيا اللقاح منذ أيام قليلة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لهم.

وأضاف صلاح عبد الله، أنه تم عزلهما في مكان آمن بعيد عن باقي أفراد الأسرة، ولكن معنوياتهما مرتفعة بعد ما تأكدا أنني بخير، وخصوصا زوجتي التي تعاني من أزمة في الجيوب الأنفية، ولكن تحسنت حالتها الصحية صباح اليوم «كورونا شكلها رجعت تاني حافظوا على نفسكوا بلاش استهتار ربنا يحفظنا كلنا ويخلصنا من الأزمة دي علي خير».

صلاح عبد الله عن كورونا: أنا مش حملك

وكان الفنان صلاح عبد الله نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، أنه ينتظر نتيجة مسحة فيروس كورونا بعد شعوره بعدد من الأعراض الخاصة بالبرد الشديد.

وغرد صلاح عبدالله قائلا: «صاصا مش حملك ياكوفيد.. أرجوك خليك بعيد.. في انتظار نتيجة المسحة وربنا يستر»، وهو الأمر الذي جعل جمهوره في حالة من القلق وفي انتظار معرفة المسحة الخاصة به.

وبعدها خرج الفنان صلاح عبد الله مطمئنًا جمهوره عليه، قائلًا: «أنا سلبي وسبحان الله وصلنا للزمن اللي فية الواحد يبقى فرحان إنه سلبي .. شكرا لحبكم ودعواتكم»، ولكنه كشف أن زوجته وابنته جاءت نتيجة المسحة الخاصة بهما إيجابية، ويخضعان للعزل خلال هذه الفترة.