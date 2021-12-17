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القبض على طبيب بتهمة التحرش بمريضة داخل مستشفى في 15 مايو

كتب:

حسن سمير
08:43 م | الجمعة 17 ديسمبر 2021
القبض على متهم - تعبيرية

القبض على متهم - تعبيرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، القبض على طبيب حديث التخرج متهم بالتحرش بمريضة داخل مستشفى بـ15 مايو خلال توقيع الكشف عليها.

تفاصيل التحرش بالمريضة 

وورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتهم طبيب بمستشفى خاص، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها على خلفية معاناتها من آلام بالصدر.

القبض على الطبيب 

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية، واستهدفت محل تواجد المتهم سالف الذكر، وتبين أنه يدعى «أحمد. م»، وألقت القبض عليه.

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