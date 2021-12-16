الهلال الأحمر يشارك بـ3 آلاف متطوع في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، مشاركتها في حملة تطعيم شلل الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة، موضحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك 3 آلاف متطوع من الهلال على مستوى الجمهورية سيشاركون بحملة تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.

بدء التطعيم من الأحد وحتى الأربعاء

وأوضح الهلال الأحمر، أن المتطوعين سيتواجدون بالوحدات الصحية ومقرات الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية، وذلك بدءا من الأحد الموافق 19 ديسمبر وحتى الأربعاء 22 ديسمبر 2022.

الحملة متواجدة في فروع ثابتة بمحطات القطار والمولات

ولفتت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر، إلى أن مرض شلل الأطفال يسبب شلل أحد الأطراف ويستمر مدى الحياة وقد يسبب الوفاة، مناشدة الأهالي بتطعيم الأطفال ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مشيرة إلى أن الحملة متواجدة في فروع ثابتة بمحطات القطار والمولات والميادين ودور العبادة.

وأوضح الهلال الأحمر، أنه ستكون هناك فرقا متحركة تتحرك من شقة إلى أخرى لحماية الطفل من خلال التطعيم المجاني والآمن على الأطفال.

الهلال الأحمر: مسؤولون عن إدارة الكوارث في مصر

من جانبه، قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري فى تصريحات صحفية سابقة، إن الجمعية تعمل تحت رعاية وزارة التضامن، ومسؤولة عن إدارة الكوارث في مصر ويتم التنسيق مع مختلف الجمعيات من أجل التدخل لمساعدة الأشخاص عند وقوع أزمة.

وأضاف الناظر، أن الهلال الأحمر له 27 فرعا و100 شعبة ويعمل فيه شبكة متطوعين تضم 30 ألف متطوع، مدربين على أعمال الطوارئ والدعم النفسي أثناء الأزمات والكوارث.

ولفت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى أن الجمعية أجرت حملة موسعة على دور رعاية المسنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع، وفي خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة.