كل ما تريد معرفته عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال قبل انطلاقها يوم الأحد

تُطلق وزارة الصحة والسكان بعد غد الأحد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي ينتظرها العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته فيما يتعلق بحملة شلل الأطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد حملة شلل الأطفال

من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بعد غد الأحد الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، على أن تستمر الحملة على مدار 4 أيام كاملة.

الفئة العمرية المستهدفة في حملة شلل الأطفال

الفئة العمرية التي تستهدفها حملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال هي من عمر يوم واحد إلى سن 5 أعوام، من أجل تقوية مناعة جميع الأطفال.

كيفية تطعيم ضد شلل الأطفال

وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان يتم تطعيم الأطفال من خلال نقطتين داخل الفم، بالإضافة إلى التأكد بشكل جيد من بلع الطفل للتطعيم، وذلك حتى يتمكن حصول الأطفال على حماية من مرض شلل الأطفال شديد العدوى، وهو الذي يُسبب إعاقة للطفل مدى الحياة.

أماكن تواجد حملة شلل الأطفال

- فرق متحركة تجوب جميع المنازل في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

- الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال.

- وجود فرق تطعيم ثابتة في كل من الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية الحضرية.

- فرق تطعيم ثابتة في مختلف التجمعات السكانية، ومنها محطات القطارت، ومحطات الأتوبيس والأسواق، ومحطات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى المولات.

«الصحة» تُقدم تطعيم شلل الأطفال مجانا

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تُقدم خدماتها بشكل مجاني دون دفع أي مُقابل مادي، وأوضحت «الصحة» أن الطعم المستخدم خلال حملة شلل الأطفال هو «طعم شلل الأطفال الفموي».