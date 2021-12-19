تعديل مواعيد بعض القطارات بداية من الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد العديد من القطارات بداية من يوم الثلاثاء المقبل، في إطار التطوير المستمر داخل الهيئة بمختلف قطاعاتها، وأكدت «السكة الحديد» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها تسعى للعمل على راحة جمهور الركاب.

وأكدت «السكة الحديد» أن التطوير داخل الهيئة يشمل تطوير قطاع البنية الأساسية، وهو الذي يقوم بتطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط الرئيسية بالهيئة، وأنها أعلنت تعديل مواعيد بعض القطارات بالتزامن مع توالي دخول الأبراج المطورة، ومن أبرزها برج بنها.

بالتفاصيل.. المواعيد الجديد للقطارات

وتستعرض «الوطن»، المواعيد الجديد لبعض القطارات التي حددتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي من المنتظر تطبيقها بداية من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، وهي كالتالي:

قطار رقم 593 اكسبريس القاهرة / السويس

تعديل ميعاد القطار رقم 593 اكسبريس القاهرة / السويس، وعودة مسير القطار طريق الخط الطوالي «القاهرة / بنها / الزقازيق)، وفقا للجداول المرفقة.

القطار رقم 941 سياحي القاهرة / دمياط

تعديل ميعاد القطار رقم 941 سياحي القاهرة / دمياط، وعودة مسير القطار طريق الخط الطوالي «القاهرة / بنها / الزقازيق»، وفقا للجداول المرفقة.

القطار رقم 963 اكسبريس القاهرة / الإسماعيلية

تعديل ميعاد القطار رقم 963 اكسبريس القاهرة / الإسماعلية، وعودة مسير القطار طريق الخط الطوالي «القاهرة / بنها / الزقازيق»، وفقا للجداول المرفقة.

القطار رقم 360 اكسبريس بورسعيد / القاهرة

تعديل ميعاد القطار رقم 960 اكسبريس بورسعيد / القاهرة، وفقا للجداول المرفقة.

تعديل مواعيد القطارات التالية

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد العديد من القطارات الأخرى وهم القطارات التالية أصحاب أرقام: 263/ 273/ 377/ 321/ 379/ 381/ 378/ 380/ 50/ 62/ 330، وفقا للجداول المرفقة.