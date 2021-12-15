السكة الحديد تواجه متحور كورونا الجديد: غرامة 50 جنيها لغير الملتزمين بالكمامة

حذرت هيئة السكة الحديد، جميع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، من عدم الالتزام بتعليمات الهيئة بارتداء الكمامات الطبية، أثناء التواجد داخل المحطات واستقلال عربات القطارات، بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحة أن الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تعقيم القطارات وتطهير محطات السكة الحديد لمواجهة كورونا

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة تقوم حاليا بمنع دخول أي راكب المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، محذرا الركاب "أما الكمامة أو غرامة 50 جنيها"، منوها بأن أعمال التعقيم والتطهير تتم للقطارات والمحطات بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

إجراءات مشددة بالمحطات بسبب أوميكرون

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة تنفذ إجراءات مشددة في المحطات بسبب المتحور الجديد أوميكرون، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم ترصد أي حالات إصابات بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019، مؤكدا أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

87% من عمال السكة الحديد لم يتلقوا لقاح كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، لـ"الوطن"، أن هناك نحو 35 ألف عامل في الهيئة لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن، منوها بأن هناك 5 آلاف عامل تلقوا لقاح فيروس كورونا.

لا مساس برواتب غير الحاصلين على لقاح كورونا

وطالب جميع العاملين بسرعة الحصول على لقاح كورونا، للحفاظ على سلامتهم أثناء العمل، وعدم تعرضهم لأي مكروه، وإنه لا مساس برواتب العاملين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وأن رواتب العاملين في جميع الإدارات داخل منظومة السكة الحديد غير مرتبطة بتلقيهم لقاح كورونا.