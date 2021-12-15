السكة الحديد تحذر سائقي القطارات من أدوية الصرع والكحة والمهدئات

بدأت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، التنبيه على جميع العاملين متعاطي المخدرات بالإقلاع نهائيا عنها، وإلا سيتم تطبيق قانون الفصل النهائي من العمل عليهم، موضحة أن نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في طوائف التشغيل والوظائف الحرجة لا تتعدى 1%، مؤكدة فصل أي عامل يتعاطي المواد المخدرة من العمل نهائيا.

السكة الحديد: ممنوع تناول هذه الأدوية بسبب المخدرات

وحذّر اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، سائقي القطارات ومساعديهم وجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة «عمال المزلقانات - أبراج الإشارات - المناورات - التحويلات - الكمسارية - مشرفي القطارات - صرافي التذاكر»، من تكرار تناول بعض الأدوية، وبينها «هالوثين» وهو مخدر ممنوع دوليا، و«بنزوديازبين» الخاص بالمهدئات والمندرج تحته «فاليوم، زولام، اتيفان، زوبيلكون، كونسيرتا، رستولام»، للابتعاد عن المخدرات.

السكة الحديد تمنع تناول أدوية الترمال وكوميدال

وقال «إمام»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أى عينات إيجابية للعاملين بالسكة الحديد، سيتم إرسالها فورا للمهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدمنين، محذرا جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة وسائقي القطارات ومساعديهم، من تناول بعض أدوية المسكنات، وبينها «ترامادول، كونترمال، الترمال، تراماكس»، وأيضا أدوية الصرع، وبينها «باركينول، وكوميدال»، وأدوية الكحة وبينها «أوزينيكس، رينوتاس، كودافين، وبرونكوفين».

تناول أدوية الكحة والصرع يظهر نتائج تحليل المخدرات إيجابية

وأوضح مدير المركز الطبي بالسكة الحديد أن تناول أدوية الكحة والصرع والترامادول، يظهر خلال نتائج تحليل كشف المخدرات ويعطي عينة تحليل إيجابية، ويعتبر صاحب العينة متعاطيا للمخدرات، مؤكدا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على تشكيل حملات مفاجئة على العاملين في أماكن عملهم، لتحليل المخدرات، قائلا: «مافيش أماكن للمدمنين داخل السكة الحديد ومترو الأنفاق»، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحفاظا على سير العمل.

متعاطو المخدرات بين العاملين في السكة الحديد لا يتعدون 1%

وأكد إمام أن متعاطي المخدرات بين العاملين في طوائف التشغيل والوظائف الحرجة لا يتعدون 1%، منوها بأنّه لا يجب على أي عامل في السكة الحديد تناول أدوية الكحة والصرع والترامادول من تلقاء نفسه، من خلال وصف أي طبيب أو مستشفى، وإنّما فقط من خلال قسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى السكة الحديد بجرعات محددة، وفي هذه الحالة يتم إبعاد العامل عن تشغيل القطارات، قائلا: «لا يتم الاعتراف بأي مبرر للحصول على هذه الأدوية باستثناء الطبيب المختص في مستشفى السكة الحديد».