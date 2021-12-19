حظك اليوم برج الميزان الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة قد يكون أبرز صفات مولود برج الميزان التي يراها البعض أحد عيوبه، الا أنه يتسم بالعقلانية، كما أنه يأخذ وقتا طويلا في التفكير حتى يتخذ قرارا حاسما في حياته لذا يعرف عنه بأنه متردد لصعوبة اتخاذ القرار، كما أنه محب لعائلته كثيرا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر المكتمل بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم، وتلتقط الفرص.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.